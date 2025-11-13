Bilfinger erhöht Cashflow-Prognose

DOW JONES--Bilfinger hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Die Marge lag im Rahmen der Markterwartungen. Die Umsatz- und Margenprognose hat der Industriedienstleister am oberen und am unteren Ende der Spannen eingegrenzt und den Ausblick für den Cashflow angehoben.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Das organische Wachstum betrug 7 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 6 Prozent auf 81 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank auf 5,8 von 6,0 Prozent. Unter dem Strich blieb der Gewinn mit 55 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Analysten hatten im Schnitt mit 78 Millionen Euro EBITA, 1,35 Milliarden Euro Umsatz und einer leicht rückläufigen EBITA-Marge von 5,8 Prozent gerechnet.

Der Auftragseingang lag mit 1,36 Milliarden Euro nur leicht über Vorjahresniveau.

Bilfinger plant nun mit einem Umsatz von 5,3 bis 5,5 Milliarden Euro nach 5,04 Milliarden im Vorjahr und einer EBITA-Marge von 5,4 bis 5,6 Prozent nach 5,2 Prozent im Vorjahr. Die Spannen hatten zuvor auf 5,1 bis 5,7 Milliarden Euro Umsatz bzw. 5,2 bis 5,8 Prozent Marge gelautet.

Den freien Cashflow sieht Bilfinger nun bei 300 bis 360 Millionen Euro statt 210 bis 270 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten stieg er auf 233 von 105 Millionen Euro.

