Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.01.2026 22:50:00
Bill Gates’ Terrapower liefert Meta Platforms Atomreaktoren
Meta Platforms hat einen AKW-Lieferanten gefunden: Die von Bill Gates gegründete Firma Terrapower. Sie will 2 bis 8 Reaktoren liefern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
