NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.11.2025 09:06:00
Billionaire David Tepper of Appaloosa Increased His Nvidia Stake by 533% and Completely Sold Out of a Hypergrowth Artificial Intelligence (AI) Stock
Since late 2022, the evolution of artificial intelligence (AI) has been garnering the attention and capital of investors. Empowering software and systems with the capacity to make split-second decisions and become more effective over time at their assigned tasks is a game changer for most industries around the globe.Wall Street's largest financial institutions and leading money managers aren't oblivious to the sky-high addressable opportunity AI brings to the table.Less than two weeks ago, on Nov. 14, institutional investors with at least $100 million in assets under management filed Form 13F with the Securities and Exchange Commission. This required quarterly filing details which stocks, exchange-traded funds, and select options that Wall Street's savviest fund managers bought and sold in the latest quarter (in this case, the quarter ended in September).
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar (dpa-AFX)
|
08:33
|Meta: Möglicher Milliarden-Deal mit Google setzt Nvidia unter Druck (Spiegel Online)
|
06:00
|Google closes in on Nvidia in the AI race (Financial Times)
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
25.11.25
|NVIDIA überrascht - Milliardenportfolio von US-Aktien bleibt komplett unangetastet (finanzen.at)
|09:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|NVIDIA Corp.
|152,32
|-0,99%