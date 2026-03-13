BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
13.03.2026 11:23:20
BioNTech founders step down to start new venture
Ugur Sahin and Özlem Türeci were instrumental in developing the first COVID-19 vaccine to be approved in the West. Now they say they "are ready to become pioneers once again."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
