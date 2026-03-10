BioNTech Aktie

72,35EUR -15,20EUR -17,36%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

10.03.2026 20:55:44

BioNTech (ADRs) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung der Gründer, Biontech zu verlassen, sei zwar überraschend gekommen. Falls das Unternehmen jedoch die richtigen Nachfolger findet, die die Kommunikation verbessern und sich auf die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse konzentrieren, könnte dies auf lange Sicht positiv sein. Zudem seien die Aktien günstig bewertet./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
Analyst: Jefferies & Company Inc.
$ 138,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 83,89 		Abst. Kursziel*:
64,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 83,89 		Abst. Kursziel aktuell:
64,50%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

