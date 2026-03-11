BioNTech Aktie
|77,85EUR
|5,50EUR
|7,60%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech von 145 auf 132 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausstieg der Gründer habe die Aktien des Antikörperspezialisten trotz des recht guten Quartalsberichts aus der Bahn geworfen, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Er sieht darin aber trotz kurzfristiger Unsicherheiten eine gute Kaufchance. Denn alle Assets blieben bei Biontech. Das Timing des Ausstiegs zum Jahresende sei logisch, denn Biontech komme in eine neue Phase, in der man von Expertise in spätklinischer Entwicklung profitieren könne. 2026 winkten einige Forschungsdaten, die Biontech mit an die Spitze einer neuen Welle von Onkologiepräparaten setzen könnten. Bei alldem sei die Bewertung "asymmetrisch", liege sie doch abzüglich der liquiden Barmittel bei lediglich rund einer Milliarde Dollar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 132,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 83,89
|
Abst. Kursziel*:
57,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 89,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,73%
|
Analyst Name::
Asad Haider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13:12
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|77,25
|6,77%
