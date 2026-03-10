BioNTech Aktie

69,85EUR -17,70EUR -20,22%
BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

10.03.2026 13:44:14

BioNTech (ADRs) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals wie auch der Ausblick seien in Ordnung und wesentliche Entwicklungs-Updates gebe es nicht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag. Unternehmensseitig gebe es jedoch eine "überraschende und einigermaßen unorthodoxe Entwicklung" mit dem angekündigten Ausstieg der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci. Sie wollten einen neuen mRNA-Spezialisten gründen und Biontech-Rechte und Technologien mitnehmen, gegen eine Minderheitsbeteiligung. Papadakis sieht dies mit gemischten Gefühlen. Der Abschied sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und es drohe zudem die Entstehung eines Konkurrenten. Sahin und Türeci könnten allerdings auch von einem gereiften Unternehmen mit seinen Vermarktungszwängen zu ihren Forschungswurzeln zurückkehren wollen, so Papadakis. Und Biontech könnte damit sogar ein interessanteres Ziel für Pharmakonzerne werden, sofern der Tumor-Antikörper Pumitamig erfolgreich sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 140,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 102,16 		Abst. Kursziel*:
37,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 102,16 		Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

