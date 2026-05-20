Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
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20.05.2026 10:34:43
BLKB-Hauptsitz wird zukunftsgerichtet saniert
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Basellandschaftliche Kantonalbank
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Der BLKB-Hauptsitz in Liestal hat nach rund 50 Jahren in Betrieb das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht und wird umfassend saniert. Mit dem Sanierungsprojekt richtet die Bank den Standort auf die Zukunft aus und erweitert die öffentlichen Bereiche. Mit der Umgestaltung des Floragartens entsteht zudem eine aufgewertete Verbindung vom Bahnhof ins Rheinstrassen-Quartier. Durch die Aufstockung aller Gebäudeteile um ein Geschoss sollen zudem sämtliche zentralen Funktionen am Hauptsitz gebündelt werden.
Liestal, 20. Mai 2026
Der BLKB-Hauptsitz an der Rheinstrasse in Liestal wird nach rund 50 Jahren umfassend erneuert und auf künftige Anforderungen ausgerichtet. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Modernisierung der Gebäudetechnik, eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz sowie die Sanierung der Gebäudehülle. Gleichzeitig werden die Flächen an zukünftige Nutzungsbedürfnisse angepasst. Da die Arbeiten nicht im laufenden Betrieb umgesetzt werden können, ist der Standort während der Bauzeit vorübergehend verlegt worden. Mit der Verlegung der Kundenhalle per 11. Mai 2026 wurde der Auszug aus dem Hauptsitz abgeschlossen. Die Kundenhalle mit den Beraterinnen und Beratern befindet sich seither vorübergehend am Bahnhofplatz 13 in Liestal. Die weiteren Mitarbeitenden des Hauptsitzes sind bereits zuvor in die Zwischennutzungsareale am Bahnhof Liestal und im Spenglerpark in Münchenstein umgezogen.
Erdgeschoss wird für Bevölkerung geöffnet
Mit der Sanierung investiert die BLKB langfristig in ihrer Region und schafft Raum und Flexibilität für künftige Entwicklungen. Im Rahmen der Sanierung werden weitere Teile des Erdgeschosses sowie die Aussenbereiche für die Bevölkerung geöffnet. «Durch die geplante Öffnung des Erdgeschosses zum Stadtraum hin entsteht ein neuer Ort der Begegnung. Das Projekt berücksichtigt das historische Erbe unserer über 160-jährigen Geschichte, schafft aber auch einen Mehrwert für die Stadt, für ihre Bevölkerung und für das Stadtbild», sagt Schär. Zukünftig bietet die BLKB ihren Kundinnen und Kunden eine moderne, offene Kundenzone mit Beratungsschaltern, Beratungsräumen und Aufenthaltszonen. Verbessert wird zudem die Eingangssituation: Neu wird der BLKB-Hauptsitz sowohl vom Bahnhof als auch von der Rheinstrasse zugänglich sein.
BLKB-Hauptsitz als Tor zur Rheinstrasse
Und weiter: «Das Projekt ist ein wichtiges Puzzlestück der Masterplanung Rheinstrasse. Diese sieht vor, in den kommenden Jahrzehnten die Aufenthalts- und Lebensqualität sowie Wertschöpfung im heute stark unternutzten Areal längs der Rheinstrasse zu stärken: Es freut uns sehr, dass das BLKB-Projekt den Start für die Realisierung der Masterplanung bildet und der sanierte BLKB-Hauptsitz das südliche Tor des neuen Rheinstrassen-Quartiers sein wird», so Spinnler.
Die städtebaulichen Konzeptionen des BLKB-Hauptsitzes wurden in einem Workshopverfahren erarbeitet, wobei sich auch die Stadt Liestal, der Kanton Basel-Landschaft sowie weitere Fachleute eingebracht haben. Derzeit befindet sich das Sanierungsprojekt in der Projektierungsphase. Der Start des Baugesuchverfahrens ist bis Ende 2026 geplant.
Mehrwert für Stadt und Bevölkerung
«Unser Ziel ist es, einen spürbaren Mehrwert für die Stadt Liestal, die Bevölkerung und die BLKB zu schaffen. Im Zentrum stehen dabei die Aufwertung des Areals durch neue Durchwegungen und die Umgestaltung des Floragartens, der sich auf der Seite des Florawegs befindet. So schaffen wir attraktive Verbindungen ins Rheinstrassen-Quartier und machen das Areal durchlässig und erlebbar», sagt Architekt Daniel Monheim von Christ & Gantenbein. Zudem wird der sanierte BLKB-Hauptsitz an die Erfordernisse einer modernen und zukunftsorientierten Arbeitsumgebung angepasst: Die kleinen Büroflächen werden durch grössere, flexiblere Zonen ersetzt.
Auftragsvergabe in der Region
In das Sanierungsprojekt investiert die BLKB 92 Mio. CHF. Der sanierte Hauptsitz ist für 800 BLKB-Mitarbeitende ausgelegt. Die BLKB hat sich für die Sanierung zum Ziel gesetzt, möglichst viele Aufträge in der Nordwestschweiz zu vergeben, damit auch das regionale Gewerbe von den Investitionen profitieren kann. Die Ausschreibungsphase für die Aufträge an die Handwerksbetriebe startet ab Sommer 2027.
BLKB erhält wertvolle Bausubstanz
Für Rückfragen:
Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 37 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basellandschaftliche Kantonalbank
|Rheinstrasse 7
|4410 Liestal
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 925 93 32
|E-Mail:
|investoren@blkb.ch
|Internet:
|https://www.blkb.ch
|ISIN:
|CH0001473559
|Valorennummer:
|BLKB
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2330560
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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