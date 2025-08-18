Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

Condor-Flug DE 3665 18.08.2025 10:22:00

Boeing-Aktie sinkt: Störung an Triebwerk mit Flammen führt zur Unterbrechung von Korfu-Flug

Die Störung am Triebwerk eines Passagierflugzeugs kurz nach dem Start von der griechischen Insel Korfu hat 273 Passagieren eine erzwungene Verlängerung ihrer Reise in Süditalien beschert.

Der Condor-Flug DE 3665 war am Samstag auf dem Weg nach Düsseldorf. Nachdem eine Anzeige die Störung an der Boeing 757 meldete, landete die Maschine außerplanmäßig im rund 200 Kilometer nordwestlich von Korfu gelegenen Brindisi, wie Condor mitteilte.

Griechische Medien berichteten unter Berufung auf die Behörden übereinstimmend, dass der Pilot den Fluglotsen gesagt habe, dass das Flugzeug sicher weiterfliegen könne. Die Maschine überquerte daraufhin die Adria.

Augenzeugen sprechen von Flammen

Augenzeugen berichteten Berichten zufolge von einem lauten Knall und deutlich sichtbaren Flammen. Condor betonte, es sei aber nicht zu einem Triebwerksbrand gekommen. Dennoch seien aufgrund der Störung an dem Triebwerk zeitweise Flammen zu sehen gewesen.

Laut Condor meldete die Anzeige im Cockpit eine Störung des Luftstroms im Triebwerk. Daraufhin sei entschieden worden, den Flug mit 273 Gästen und acht Besatzungsmitgliedern umzuleiten. Gegen 20.15 Uhr sei die Maschine sicher in Brindisi gelandet.

Maschine wird in Brindisi untersucht

Die Ursache für die Störung werde derzeit untersucht, das Flugzeug werde vor Ort technisch überprüft. Condor schickte nach eigenen Angaben ein Ersatzflugzeug, das die Fluggäste am Sonntagvormittag nach Düsseldorf brachte.

Für die erzwungene Nacht in Brindisi standen laut der Fluggesellschaft nicht genügend Hotelkapazitäten zur Verfügung. Daher mussten einige Fluggäste am Flughafen bleiben, dort seien Decken und Versorgungsgutscheine organisiert worden. Fluggäste, die eine alternative Unterbringungsmöglichkeit in Anspruch genommen hätten, könnten die Kosten zur Erstattung einreichen, erklärte Condor und bat für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Im vorbörslichen NYSE-Handel zeigt sich die Boeing-Aktie zeitweise 0,10 Prozent leichter bei 235,03 US-Dollar.

/tt/DP/he

KORFU/DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com,Thor Jorgen Udvang / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 200,45 -0,17% Boeing Co.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trump-Putin-Gipfel: ATX kräftig unter Druck -- DAX tiefer -- Asiatische Indizes legen zu - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche und der deutsche Aktienmarkt geben im Montagshandel nach. An den asiatischen Aktienmärkten ist die Stimmung zu Wochenbeginn gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

