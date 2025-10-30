Boeing Aktie

184,28EUR -0,96EUR -0,52%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

30.10.2025 12:52:30

Boeing Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen von der erneut verschobenen Auslieferung des neuen Großraumjets 777X laufe vieles bei dem Flugzeugbauer gut, auch wenn sich seine hohen Erwartungen an die Barmittelentwicklung nicht erfüllt hätten, schrieb Gavin Parsons am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Für letztere bleibe er aber langfristig optimistischer als der Markt./rob/gl/ag

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 213,58 		Abst. Kursziel*:
28,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 213,58 		Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

