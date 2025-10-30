Boeing Aktie
|184,28EUR
|-0,96EUR
|-0,52%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, schrieb Seth M. Seifman am Donnerstag. Die Cashflow-Erwartungen für 2026 würden belastet durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, die im Wesentlichen aber erwartet worden seien. Dass höhere Investitionsausgaben noch hinzukommen, sei jedoch nicht eingeplant gewesen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 240,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 209,22
|
Abst. Kursziel*:
14,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 205,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,65%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|13:58
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|184,28
|-0,52%
