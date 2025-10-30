Boeing Aktie

184,28EUR -0,96EUR -0,52%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

30.10.2025 13:58:10

Boeing Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, schrieb Seth M. Seifman am Donnerstag. Die Cashflow-Erwartungen für 2026 würden belastet durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, die im Wesentlichen aber erwartet worden seien. Dass höhere Investitionsausgaben noch hinzukommen, sei jedoch nicht eingeplant gewesen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 209,22 		Abst. Kursziel*:
14,71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 205,75 		Abst. Kursziel aktuell:
16,65%
Analyst Name::
Seth M. Seifman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

