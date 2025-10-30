Boeing Aktie
|184,28EUR
|-0,96EUR
|-0,52%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz des starken operativen Cashflows im dritten und vierten Quartal revidierte Sheila Kahyaoglu in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar ihre Prognose für das Jahr 2026 nach unten. Neben den Investitionsplänen des Flugzeugbauers verwies sie dabei auch auf die Verzögerungen beim Großraumjet 777X./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 213,58
|
Abst. Kursziel*:
19,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 213,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,39%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
29.10.25
|ROUNDUP: Airbus auf Kurs trotz knapper Triebwerke - Boeing mit Milliardenverlust (dpa-AFX)
|
29.10.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.25
|ROUNDUP 2: Boeings Großraumjet 777X kommt noch später - Milliardenverlust (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Boeing: Flugzeugbauer muss Auslieferung von Großraumjet 777X verschieben (Spiegel Online)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.10.25
|ROUNDUP: Boeings Großraumjet 777X kommt noch später - weiterer Milliardenverlust (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|09:50
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|184,28
|-0,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:45
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:44
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.