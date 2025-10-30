Boeing Aktie

184,28EUR -0,96EUR -0,52%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 09:50:28

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Im Fokus der Quartalszahlenvorlage hätten die überraschend hohen Kosten für die erneut verschobene Auslieferung des Großraumjets 777X gestanden, schrieb Ken Herbert am Mittwochabend. Dies überschatte indes viele erfreuliche Aspekte wie etwa die erstmals seit 2023 positive Barmittelentwicklung und die anhaltende Stabilität im Rüstungsgeschäft. Den Einfluss der verschobenen 777X-Auslieferung auf die Barmittelentwicklung 2026 preisten die Konsensprognosen wohl zudem schon ein./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 213,58 		Abst. Kursziel*:
17,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 213,58 		Abst. Kursziel aktuell:
17,05%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen

12:52 Boeing Buy UBS AG
12:38 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Boeing Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 184,28 -0,52% Boeing Co.

Aktuelle Aktienanalysen

13:17 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
13:12 Alzchem Group Add Baader Bank
13:10 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
13:07 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
13:05 Meta Platforms Buy UBS AG
12:52 Boeing Buy UBS AG
12:40 adidas Buy UBS AG
12:39 TotalEnergies Buy UBS AG
12:39 Shell Buy UBS AG
12:38 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:38 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:38 TRATON Buy Deutsche Bank AG
12:37 UBS Buy Deutsche Bank AG
12:32 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
12:32 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:31 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
12:30 Santander Buy UBS AG
12:30 IONOS Buy Deutsche Bank AG
12:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
12:28 E.ON Buy Deutsche Bank AG
12:28 BASF Buy Deutsche Bank AG
12:27 Santander Buy Deutsche Bank AG
12:23 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12:16 GSK Neutral UBS AG
12:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
12:13 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12:12 Schneider Electric Buy UBS AG
12:12 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:11 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:06 ING Group Buy UBS AG
12:01 HelloFresh Buy UBS AG
11:49 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11:45 Befesa Buy UBS AG
11:45 KION GROUP Buy UBS AG
11:36 Scout24 Neutral UBS AG
11:36 Volkswagen Neutral UBS AG
11:35 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 PUMA Neutral UBS AG
11:30 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
11:19 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
11:18 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:16 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
11:11 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
11:09 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:08 adidas Outperform RBC Capital Markets
11:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 pbb Buy Warburg Research
10:54 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:53 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen