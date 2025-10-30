Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Im Fokus der Quartalszahlenvorlage hätten die überraschend hohen Kosten für die erneut verschobene Auslieferung des Großraumjets 777X gestanden, schrieb Ken Herbert am Mittwochabend. Dies überschatte indes viele erfreuliche Aspekte wie etwa die erstmals seit 2023 positive Barmittelentwicklung und die anhaltende Stabilität im Rüstungsgeschäft. Den Einfluss der verschobenen 777X-Auslieferung auf die Barmittelentwicklung 2026 preisten die Konsensprognosen wohl zudem schon ein./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 213,58
|
Abst. Kursziel*:
17,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 213,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,05%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
29.10.25
|ROUNDUP: Airbus auf Kurs trotz knapper Triebwerke - Boeing mit Milliardenverlust (dpa-AFX)
|
29.10.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.25
|ROUNDUP 2: Boeings Großraumjet 777X kommt noch später - Milliardenverlust (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Boeing: Flugzeugbauer muss Auslieferung von Großraumjet 777X verschieben (Spiegel Online)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.10.25
|ROUNDUP: Boeings Großraumjet 777X kommt noch später - weiterer Milliardenverlust (dpa-AFX)
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|Boeing Co.
|184,28
|-0,52%
