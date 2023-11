Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus

Der Euro STOXX 50 notierte am Dienstagabend im negativen Bereich.

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 4 332,38 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,790 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent stärker bei 4 343,07 Punkten, nach 4 342,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 329,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 345,07 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der Euro STOXX 50 4 024,68 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Wert von 4 224,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der Euro STOXX 50 auf 3 909,28 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 12,35 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1,89 Prozent auf 185,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,60 Prozent auf 387,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,21 Prozent auf 171,35 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 230,35 EUR) und Siemens (+ 0,01 Prozent auf 147,66 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BMW (-2,29 Prozent auf 93,55 EUR), Flutter Entertainment (-2,26 Prozent auf 127,75 GBP), UniCredit (-1,90 Prozent auf 24,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,82 Prozent auf 106,86 EUR) und Infineon (-1,50 Prozent auf 33,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 11 142 032 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 355,380 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 11,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at