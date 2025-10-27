Siemens Energy Aktie

Index-Performance im Fokus 27.10.2025 17:58:50

Montagshandel in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Am Montag legte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 5 710,71 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,852 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,306 Prozent höher bei 5 691,89 Punkten in den Montagshandel, nach 5 674,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 684,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 712,78 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der Euro STOXX 50 5 352,16 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 943,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,12 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 712,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,37 Prozent auf 34,29 EUR), UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 62,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,20 Prozent auf 5,57 EUR), Enel (+ 1,55 Prozent auf 8,57 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 39,72 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,84 Prozent auf 1 731,50 EUR), Siemens Energy (-0,77 Prozent auf 103,00 EUR), BASF (-0,73 Prozent auf 43,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 227,10 EUR) und Bayer (-0,59 Prozent auf 27,61 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 701 744 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 346,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

22.10.25 Siemens Energy Verkaufen DZ BANK
21.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
