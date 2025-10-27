Montagshandel in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Am Montag legte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 5 710,71 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,852 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,306 Prozent höher bei 5 691,89 Punkten in den Montagshandel, nach 5 674,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 684,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 712,78 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der Euro STOXX 50 5 352,16 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 943,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,12 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 712,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,37 Prozent auf 34,29 EUR), UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 62,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,20 Prozent auf 5,57 EUR), Enel (+ 1,55 Prozent auf 8,57 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 39,72 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,84 Prozent auf 1 731,50 EUR), Siemens Energy (-0,77 Prozent auf 103,00 EUR), BASF (-0,73 Prozent auf 43,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 227,10 EUR) und Bayer (-0,59 Prozent auf 27,61 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 701 744 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 346,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at