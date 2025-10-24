BMW Aktie
|80,52EUR
|0,32EUR
|0,40%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
80,82 €
|
Abst. Kursziel*:
13,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
80,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|80,62
|0,52%
