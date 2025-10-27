UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Kursverlauf
|
27.10.2025 12:27:13
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent höher bei 5 701,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,852 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,306 Prozent auf 5 691,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 674,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 707,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 684,66 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 352,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 4 943,09 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,94 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 707,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,91 Prozent auf 5,56 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR), UniCredit (+ 1,35 Prozent auf 62,10 EUR), Enel (+ 0,75 Prozent auf 8,51 EUR) und Siemens (+ 0,62 Prozent auf 245,10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-0,80 Prozent auf 185,90 EUR), Deutsche Börse (-0,79 Prozent auf 226,90 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 43,38 EUR), Bayer (-0,76 Prozent auf 27,57 EUR) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,670 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
10:23
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:23
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:04
|DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|185,95
|-0,88%
|ASML NV
|909,20
|1,96%
|BASF
|43,35
|-0,46%
|Bayer
|27,54
|-0,54%
|BNP Paribas S.A.
|68,88
|0,38%
|Deutsche Börse AG
|226,90
|-0,83%
|Deutsche Telekom AG
|28,74
|-0,93%
|Enel S.p.A.
|8,49
|0,17%
|Infineon AG
|34,04
|1,43%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,55
|1,74%
|Nordea Bank Abp Registered Shs