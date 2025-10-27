UniCredit Aktie

Kursverlauf 27.10.2025 12:27:13

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent höher bei 5 701,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,852 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,306 Prozent auf 5 691,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 674,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 707,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 684,66 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 352,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 4 943,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,94 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 707,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,91 Prozent auf 5,56 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR), UniCredit (+ 1,35 Prozent auf 62,10 EUR), Enel (+ 0,75 Prozent auf 8,51 EUR) und Siemens (+ 0,62 Prozent auf 245,10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-0,80 Prozent auf 185,90 EUR), Deutsche Börse (-0,79 Prozent auf 226,90 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 43,38 EUR), Bayer (-0,76 Prozent auf 27,57 EUR) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,670 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

