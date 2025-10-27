Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Euro STOXX 50 aktuell
|
27.10.2025 15:59:03
Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
Am Montag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,60 Prozent auf 5 708,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,852 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,306 Prozent fester bei 5 691,89 Punkten in den Montagshandel, nach 5 674,50 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 709,25 Punkte, das Tagestief hingegen 5 684,66 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 5 352,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 943,09 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 16,08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 709,25 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,53 Prozent auf 62,82 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 34,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,02 Prozent auf 5,56 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 246,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,17 Prozent auf 39,66 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 735,00 EUR), adidas (-0,83 Prozent auf 185,85 EUR), Bayer (-0,77 Prozent auf 27,56 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR) und BASF (-0,62 Prozent auf 43,45 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 575 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 346,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
28.10.25