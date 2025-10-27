Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Montag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,60 Prozent auf 5 708,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,852 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,306 Prozent fester bei 5 691,89 Punkten in den Montagshandel, nach 5 674,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 709,25 Punkte, das Tagestief hingegen 5 684,66 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 5 352,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 943,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 16,08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 709,25 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,53 Prozent auf 62,82 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 34,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,02 Prozent auf 5,56 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 246,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,17 Prozent auf 39,66 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 735,00 EUR), adidas (-0,83 Prozent auf 185,85 EUR), Bayer (-0,77 Prozent auf 27,56 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR) und BASF (-0,62 Prozent auf 43,45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 575 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 346,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at