Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

Um 09:12 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent auf 4 511,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,959 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,094 Prozent auf 4 520,60 Punkte an der Kurstafel, nach 4 524,86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 524,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 510,09 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,639 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 352,02 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 207,16 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 823,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 16,99 Prozent zu Buche. Bei 4 593,11 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,12 Prozent auf 15,34 EUR), BMW (+ 0,95 Prozent auf 100,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,62 Prozent auf 63,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 113,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,56 Prozent auf 45,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil adidas (-6,19 Prozent auf 182,38 EUR), Ferrari (-0,77 Prozent auf 305,96 EUR), Infineon (-0,53 Prozent auf 37,67 EUR), Bayer (-0,20 Prozent auf 32,55 EUR) und Siemens (-0,01 Prozent auf 168,46 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 215 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 373,009 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at