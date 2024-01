Börse Europa: STOXX 50 mittags im Minus

Anleger in Europa treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent schwächer bei 4 054,28 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,245 Prozent auf 4 064,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 074,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 064,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 043,78 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 070,63 Punkte. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.10.2023, einen Stand von 3 944,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der STOXX 50 bei 3 891,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,921 Prozent. Bei 4 124,90 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 043,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 0,77 Prozent auf 54,82 GBP), Nestlé (+ 0,69 Prozent auf 97,89 CHF), BP (+ 0,42 Prozent auf 4,55 GBP), RELX (+ 0,20 Prozent auf 32,08 GBP) und Novartis (+ 0,20 Prozent auf 92,18 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-2,84 Prozent auf 105,44 GBP), Richemont (-1,87 Prozent auf 107,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 378,10 EUR), Enel (-1,10 Prozent auf 6,73 EUR) und Glencore (-1,00 Prozent auf 4,41 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 015 794 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 433,876 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at