Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Der STOXX 50 verzeichnete am Freitag Kursgewinne.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 4 421,99 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,159 Prozent höher bei 4 409,47 Punkten, nach 4 402,49 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 435,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 409,47 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.08.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 371,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 506,09 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, bei 3 946,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,11 Prozent auf 43,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,92 Prozent auf 56,74 EUR), UBS (+ 1,54 Prozent auf 25,06 CHF), Glencore (+ 1,26 Prozent auf 3,77 GBP) und Roche (+ 0,99 Prozent auf 265,60 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1,44 Prozent auf 24,70 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,02 Prozent auf 39,81 EUR), UniCredit (-1,02 Prozent auf 36,98 EUR), AstraZeneca (-1,01 Prozent auf 119,28 GBP) und Nestlé (-0,32 Prozent auf 87,60 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 23 019 866 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 526,605 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at