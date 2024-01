Börse Frankfurt: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag fällt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 16 736,57 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,678 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,460 Prozent auf 16 828,75 Punkte an der Kurstafel, nach 16 751,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 963,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 648,80 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 397,52 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2023, den Wert von 15 247,21 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 02.01.2023, einen Wert von 14 069,26 Punkten auf.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,11 Prozent auf 298,80 EUR), Sartorius vz (+ 2,61 Prozent auf 341,90 EUR), Fresenius SE (+ 2,17 Prozent auf 28,68 EUR), Commerzbank (+ 1,21 Prozent auf 10,89 EUR) und Bayer (+ 1,19 Prozent auf 34,03 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-3,08 Prozent auf 20,79 EUR), Infineon (-2,37 Prozent auf 36,91 EUR), SAP SE (-1,61 Prozent auf 137,24 EUR), Symrise (-1,43 Prozent auf 98,22 EUR) und Merck (-1,35 Prozent auf 142,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 479 534 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 163,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at