Deutsche Telekom Aktie

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Kursentwicklung im Fokus 19.11.2025 09:29:14

Kaum Veränderungen: LUS-DAX zum Handelsstart wenig verändert

Kaum Veränderungen: LUS-DAX zum Handelsstart wenig verändert

Am Mittwochmorgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 23 184,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 204,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 072,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 23 985,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 24 349,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 19 060,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,13 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,40 Prozent auf 35,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,59 Prozent auf 108,65 EUR), QIAGEN (+ 0,87 Prozent auf 38,09 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,74 Prozent auf 27,11 EUR) und Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 1 725,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-1,15 Prozent auf 85,65 EUR), Heidelberg Materials (-1,15 Prozent auf 205,60 EUR), EON SE (-0,91 Prozent auf 15,25 EUR), RWE (-0,87 Prozent auf 44,42 EUR) und adidas (-0,81 Prozent auf 152,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 379 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen

14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

adidas 155,00 1,11% adidas
BASF 43,43 0,84% BASF
Daimler Truck 36,05 0,53% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 27,37 0,81% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 15,34 0,36% E.ON SE
Heidelberg Materials 215,60 0,42% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 35,81 0,70% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 38,70 0,79% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 616,50 0,22% Rheinmetall AG
RWE AG St. 44,23 0,75% RWE AG St.
SAP SE 208,60 1,31% SAP SE
Scout24 87,35 0,69% Scout24
Siemens Energy AG 112,80 2,73% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 439,00 0,53%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

