Kaum Veränderungen: LUS-DAX zum Handelsstart wenig verändert

Am Mittwochmorgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 23 184,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 204,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 072,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 23 985,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 24 349,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 19 060,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,13 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,40 Prozent auf 35,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,59 Prozent auf 108,65 EUR), QIAGEN (+ 0,87 Prozent auf 38,09 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,74 Prozent auf 27,11 EUR) und Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 1 725,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-1,15 Prozent auf 85,65 EUR), Heidelberg Materials (-1,15 Prozent auf 205,60 EUR), EON SE (-0,91 Prozent auf 15,25 EUR), RWE (-0,87 Prozent auf 44,42 EUR) und adidas (-0,81 Prozent auf 152,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 379 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at