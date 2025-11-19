Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent auf 23 140,80 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,034 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 23 180,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 180,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 204,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 136,88 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 3,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23 830,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der DAX mit 24 423,07 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 19 060,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 15,56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 3,40 Prozent auf 35,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,59 Prozent auf 108,65 EUR), QIAGEN (+ 0,87 Prozent auf 38,09 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,74 Prozent auf 27,11 EUR) und Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 1 725,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-1,15 Prozent auf 85,65 EUR), Heidelberg Materials (-1,15 Prozent auf 205,60 EUR), EON SE (-0,91 Prozent auf 15,25 EUR), RWE (-0,87 Prozent auf 44,42 EUR) und adidas (-0,81 Prozent auf 152,65 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 379 555 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,688 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at