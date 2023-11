Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert zum Start des Freitagshandels

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent fester bei 15 834,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,603 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,267 Prozent auf 15 828,78 Punkte an der Kurstafel, nach 15 786,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 826,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 844,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 3,59 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2023, den Wert von 15 251,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, betrug der DAX-Kurs 15 676,90 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, betrug der DAX-Kurs 14 266,38 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 12,54 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 11,09 EUR), Fresenius SE (+ 1,94 Prozent auf 27,28 EUR), Sartorius vz (+ 1,78 Prozent auf 273,90 EUR), QIAGEN (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR) und Brenntag SE (+ 1,05 Prozent auf 76,66 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens (-0,31 Prozent auf 146,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,21 Prozent auf 21,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,18 Prozent auf 108,06 EUR), Infineon (-0,13 Prozent auf 33,92 EUR) und EON SE (-0,04 Prozent auf 11,51 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 627 387 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,553 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

