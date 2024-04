Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,50 Prozent höher bei 14 123,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 114,983 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,520 Prozent auf 14 126,38 Punkte an der Kurstafel, nach 14 053,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 123,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 136,91 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 13 984,98 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 13 590,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 13 518,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,18 Prozent. Bei 14 638,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Varta (+ 3,12 Prozent auf 8,77 EUR), PVA TePla (+ 2,52 Prozent auf 17,87 EUR), Drägerwerk (+ 2,36 Prozent auf 52,00 EUR), Hypoport SE (+ 1,56 Prozent auf 234,00 EUR) und pbb (+ 1,53 Prozent auf 4,66 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Salzgitter (-1,27 Prozent auf 23,34 EUR), KWS SAAT SE (-0,85 Prozent auf 46,55 EUR), Schaeffler (-0,64 Prozent auf 6,18 EUR), Wüstenrot Württembergische (-0,60 Prozent auf 13,22 EUR) und Vossloh (-0,57 Prozent auf 43,35 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 121 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,050 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie präsentiert mit 5,53 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

