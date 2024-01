Börse Frankfurt in Grün: SDAX stärker

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent stärker bei 13 452,60 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 113,826 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,039 Prozent leichter bei 13 435,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 440,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 526,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 432,31 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 071,43 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.10.2023, den Wert von 12 564,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 408,00 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Ceconomy St (+ 2,28 Prozent auf 2,33 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,11 Prozent auf 26,60 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,02 Prozent auf 101,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,88 Prozent auf 29,75 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,82 Prozent auf 40,26 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen thyssenkrupp nucera (-3,57 Prozent auf 15,95 EUR), ATOSS Software (-1,73 Prozent auf 199,00 EUR), Elmos Semiconductor (-1,59 Prozent auf 67,90 EUR), JOST Werke (-1,54 Prozent auf 41,60 EUR) und NORMA Group SE (-1,40 Prozent auf 15,48 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 423 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 10,580 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 8,59 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at