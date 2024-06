Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht Abschläge

Der SDAX zeigt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,66 Prozent schwächer bei 14 319,52 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 105,066 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 14 453,36 Punkten, nach 14 414,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 274,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 525,33 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der SDAX auf 15 168,44 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 250,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der SDAX mit 13 152,17 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,61 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 2,73 Prozent auf 112,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,43 Prozent auf 59,00 EUR), GFT SE (+ 1,96 Prozent auf 25,95 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,91 Prozent auf 17,64 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,90 Prozent auf 6,71 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen DEUTZ (-4,72 Prozent auf 5,56 EUR), SMA Solar (-3,75 Prozent auf 26,66 EUR), adesso SE (-3,48 Prozent auf 88,80 EUR), PATRIZIA SE (-3,07 Prozent auf 7,26 EUR) und MLP SE (-2,66 Prozent auf 6,22 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 285 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 7,065 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Schaeffler-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

