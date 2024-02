Börse Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus

Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,35 Prozent aufwärts auf 16 864,50 Punkte.

Bei 16 779,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 869,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 16 764,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wurde der LUS-DAX auf 14 981,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 283,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,720 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 17 010,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 2,93 Prozent auf 53,38 EUR), Deutsche Bank (+ 1,48 Prozent auf 12,21 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 22,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,60 Prozent auf 185,85 EUR) und Rheinmetall (+ 0,58 Prozent auf 326,70 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil adidas (-8,06 Prozent auf 161,92 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,75 Prozent auf 28,25 EUR), Zalando (-2,22 Prozent auf 18,27 EUR), Sartorius vz (-1,88 Prozent auf 334,50 EUR) und Fresenius SE (-1,49 Prozent auf 25,73 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 914 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 189,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

