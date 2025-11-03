Siemens Healthineers Aktie
|48,76EUR
|0,39EUR
|0,81%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klarheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Anteil an der Tochter auf dem Siemens-Kapitalmarkttag am 13. November könnte eine Last von den Siemens-Healthineers-Aktien nehmen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitagabend in seinem Kommentar. Auf dem eigenen Kapitalmarkttag am 17. November könnte das Medizintechnikunternehmen dann die guten Geschäftsaussichten wieder in den Fokus rücken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,75 €
|
Abst. Kursziel*:
31,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,26%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
