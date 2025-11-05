Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance im Fokus
|
05.11.2025 15:59:45
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,24 Prozent schwächer bei 5 646,50 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,848 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,724 Prozent schwächer bei 5 619,21 Punkten, nach 5 660,20 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 648,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 605,47 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,312 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 651,71 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 5 249,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 870,33 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 14,82 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 734,28 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 4,96 Prozent auf 84,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,06 Prozent auf 57,96 EUR), BASF (+ 2,39 Prozent auf 42,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,74 Prozent auf 39,79 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,69 Prozent auf 92,72 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,84 Prozent auf 105,30 EUR), Infineon (-0,97 Prozent auf 33,86 EUR), Bayer (-0,86 Prozent auf 26,53 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 31,28 EUR) und Rheinmetall (-0,67 Prozent auf 1 717,50 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 133 349 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 359,112 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|XETRA-Handel TecDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)