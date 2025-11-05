Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,24 Prozent schwächer bei 5 646,50 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,848 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,724 Prozent schwächer bei 5 619,21 Punkten, nach 5 660,20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 648,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 605,47 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,312 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 651,71 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 5 249,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 870,33 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 14,82 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 734,28 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 4,96 Prozent auf 84,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,06 Prozent auf 57,96 EUR), BASF (+ 2,39 Prozent auf 42,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,74 Prozent auf 39,79 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,69 Prozent auf 92,72 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,84 Prozent auf 105,30 EUR), Infineon (-0,97 Prozent auf 33,86 EUR), Bayer (-0,86 Prozent auf 26,53 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 31,28 EUR) und Rheinmetall (-0,67 Prozent auf 1 717,50 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 133 349 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 359,112 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

