Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance im Fokus
|
05.11.2025 12:27:10
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,87 Prozent schwächer bei 5 611,19 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,848 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,724 Prozent auf 5 619,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 660,20 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 644,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 605,47 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,936 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 651,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 5 249,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 870,33 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,10 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 1,36 Prozent auf 42,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,92 Prozent auf 56,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,82 Prozent auf 541,40 EUR), BMW (+ 0,55 Prozent auf 80,74 EUR) und Eni (+ 0,42 Prozent auf 15,93 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 105,20 EUR), Infineon (-1,83 Prozent auf 33,57 EUR), adidas (-1,77 Prozent auf 154,95 EUR), Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 698,50 EUR) und Deutsche Bank (-1,47 Prozent auf 31,08 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 407 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 359,112 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Mit 7,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,90
|-0,22%
|ASML NV
|873,70
|-2,00%
|BASF
|42,69
|-0,28%
|Bayer
|26,20
|-0,70%
|BMW AG
|86,22
|2,47%
|BNP Paribas S.A.
|66,32
|1,94%
|Deutsche Bank AG
|31,52
|0,69%
|Deutsche Telekom AG
|26,67
|0,98%
|Eni S.p.A.
|15,95
|0,15%
|Infineon AG
|33,08
|-2,35%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|1,35%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|536,20
|-0,30%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,46
|-0,07%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
|Siemens Energy AG
|103,65
|-1,00%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 566,53
|-0,80%
