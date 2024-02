Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Der MDAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 25 833,06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 245,635 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 25 782,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 785,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 874,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 743,17 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 0,632 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, lag der MDAX bei 26 323,90 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, bei 25 819,66 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.02.2023, den Wert von 29 036,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 3,75 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 10,24 Prozent auf 116,80 EUR), HUGO BOSS (+ 1,43 Prozent auf 59,68 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,29 Prozent auf 145,35 EUR), LEG Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 71,50 EUR) und K+S (+ 0,76 Prozent auf 12,61 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-3,07 Prozent auf 17,96 EUR), Nemetschek SE (-1,68 Prozent auf 88,96 EUR), HelloFresh (-1,66 Prozent auf 12,74 EUR), SMA Solar (-1,42 Prozent auf 51,90 EUR) und ENCAVIS (-1,41 Prozent auf 12,26 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die Delivery Hero-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 429 055 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,366 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at