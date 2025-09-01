Börse Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent aufwärts auf 16 926,76 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,409 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 888,85 Zählern und damit 0,268 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 843,67 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 16 926,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 16 888,85 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 051,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 16 657,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 058,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,89 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Amadeus Fire (+ 2,32 Prozent auf 61,80 EUR), Mutares (+ 2,10 Prozent auf 29,15 EUR), grenke (+ 1,90 Prozent auf 17,18 EUR), Schaeffler (+ 1,35 Prozent auf 5,99 EUR) und Stabilus SE (+ 1,27 Prozent auf 23,95 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil adesso SE (-1,15 Prozent auf 86,00 EUR), STRATEC SE (-1,10 Prozent auf 26,90 EUR), Elmos Semiconductor (-0,86 Prozent auf 80,90 EUR), Verve Group (-0,82 Prozent auf 2,18 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0,47 Prozent auf 8,39 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 168 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,584 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at