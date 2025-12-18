Anleger warten auf Impulse: SDAX stagniert am Mittag

Am vierten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent nach oben auf 16 630,20 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 82,894 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,195 Prozent tiefer bei 16 597,58 Punkten in den Handel, nach 16 629,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 648,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 562,26 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 807,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 931,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, notierte der SDAX bei 13 841,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,75 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell PNE (+ 3,68 Prozent auf 10,14 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,33 Prozent auf 80,70 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,89 Prozent auf 8,74 EUR), Schaeffler (+ 2,04 Prozent auf 7,76 EUR) und Mutares (+ 1,57 Prozent auf 29,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SMA Solar (-4,86 Prozent auf 32,52 EUR), Douglas (-3,94 Prozent auf 12,20 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,51 Prozent auf 4,83 EUR), Elmos Semiconductor (-1,44 Prozent auf 89,00 EUR) und Formycon (-1,26 Prozent auf 23,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 524 490 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 7,129 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,94 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

