16.12.2025 10:35:07

EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.12.2025 / 10:33 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Katrin
Last name(s): Burkhardt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI
529900NY0WWQUKOMWQ37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000PSM7770

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
4.716 EUR 20,750.40 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
4.716 EUR 20,750.40 EUR

e) Date of the transaction
15/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: LS Exchange
MIC: HAMM


16.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Germany
Internet: www.prosiebensat1.com



 
End of News EQS News Service




102512  16.12.2025 CET/CEST





