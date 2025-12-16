ProSiebenSat.1 Media Aktie

16.12.2025 10:35:07

EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.12.2025 / 10:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Katrin
Nachname(n): Burkhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI
529900NY0WWQUKOMWQ37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,716 EUR 20.750,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,716 EUR 20.750,40 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: LS Exchange
MIC: HAMM


16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet: www.prosiebensat1.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102512  16.12.2025 CET/CEST





