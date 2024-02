Börse Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 13 814,32 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 113,235 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,217 Prozent schwächer bei 13 852,75 Punkten in den Montagshandel, nach 13 882,84 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 814,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13 852,75 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 345,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Wert von 13 209,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Wert von 13 532,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,050 Prozent nach unten. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 5,09 Prozent auf 2,11 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,95 Prozent auf 10,22 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,23 Prozent auf 6,08 EUR), Grand City Properties (+ 0,87 Prozent auf 8,71 EUR) und PNE (+ 0,75 Prozent auf 13,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp nucera (-2,83 Prozent auf 15,47 EUR), Elmos Semiconductor (-2,52 Prozent auf 69,50 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-2,03 Prozent auf 3,62 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,00 Prozent auf 41,20 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,61 Prozent auf 36,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Ceconomy St-Aktie aufweisen. 141 946 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 11,870 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Südzucker-Aktie hat mit 4,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 9,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at