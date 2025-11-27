Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

Am Donnerstag stieg der SDAX via XETRA schlussendlich um 1,15 Prozent auf 16 513,94 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 80,657 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,011 Prozent höher bei 16 327,75 Punkten, nach 16 325,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16 522,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 312,69 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 4,20 Prozent zu. Der SDAX wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Wert von 17 310,95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 948,97 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 13 391,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 18,92 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 8,17 Prozent auf 33,90 EUR), Klöckner (+ 5,67 Prozent auf 5,96 EUR), grenke (+ 4,77 Prozent auf 15,38 EUR), secunet Security Networks (+ 4,30 Prozent auf 184,20 EUR) und Verve Group (+ 4,30 Prozent auf 1,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil FRIEDRICH VORWERK (-3,58 Prozent auf 80,70 EUR), Amadeus Fire (-2,39 Prozent auf 45,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,83 Prozent auf 24,15 EUR), SFC Energy (-0,96 Prozent auf 12,42 EUR) und Formycon (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 533 401 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,066 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

2025 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at