17.11.2025 15:27:23

EQS-CMS: Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: EVOTEC SE / Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.11.2025 / 15:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Das Aktienrückkaufprogramm der Evotec SE, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 6. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. November 2025 mitgeteilt wurde, wurde innerhalb des veröffentlichten Erwerbszeitraums vom 7. November 2025 (frühestmöglicher Erwerbszeitpunkt) bis 17. Dezember 2025 (spätestmöglicher Erwerbszeitpunkt) abgeschlossen.

Im Zeitraum vom 7. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms insgesamt 290.000 Stück Aktien zu einem transaktionsgewichteten Durchschnittspreis von EUR 5,3711 erworben (Gesamtvolumen: EUR 1.545.734,24):

Datum Aktien Transaktionsgewichteter Durchschnittspreis (EUR) Transaktionsbetrag (EUR)
07.11.2025 75.000 5,4559 409.193,25
10.11.2025 75.000    5,2409 393.067,58   
11.11.2025 45.758    5,1554 235.900,70   
12.11.2025 50.000    5,3860 269.300,95   
13.11.2025 24.242    5,5243 133.919,64   
14.11.2025 20.000    5,2176 104.352,12   
Gesamt 290.000 5,3711 1.545.734,24


Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Evotec SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Evotec SE veröffentlicht (https://www.evotec.com/de/aktienrueckkaufprogramm).


17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet: www.evotec.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231134  17.11.2025 CET/CEST

