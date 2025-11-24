Verve Group Aktie
|1,54EUR
|0,03EUR
|2,20%
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
Verve Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet im vierten Quartal mit mehr Dynamik des Dienstleisters für digitale Werbung. Er erinnerte am Montag an zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum, das er 2026 und 2027 erwartet./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
5,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,50 €
|
Abst. Kursziel*:
266,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
258,31%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verve Groupmehr Nachrichten
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.11.25