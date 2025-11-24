Verve Group Aktie

1,54EUR 0,03EUR 2,20%
Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

24.11.2025 11:43:13

Verve Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet im vierten Quartal mit mehr Dynamik des Dienstleisters für digitale Werbung. Er erinnerte am Montag an zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum, das er 2026 und 2027 erwartet./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

