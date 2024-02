Börse London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels in Rot

Das macht das Börsenbarometer in London am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,24 Prozent tiefer bei 7 648,10 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,382 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 666,31 Punkten in den Handel, nach 7 666,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 647,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 680,80 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,170 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 733,24 Punkten. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 7 321,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 771,70 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 0,951 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Croda International (+ 2,77 Prozent auf 47,13 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,12 Prozent auf 1,49 GBP), Antofagasta (+ 0,76 Prozent auf 17,19 GBP), Pearson (+ 0,64 Prozent auf 9,70 GBP) und Aviva (+ 0,56 Prozent auf 4,35 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Vodafone Group (-2,18 Prozent auf 0,67 GBP), Airtel Africa (-2,13 Prozent auf 1,12 GBP), Fresnillo (-1,93 Prozent auf 5,29 GBP), Marks Spencer (-1,65 Prozent auf 2,51 GBP) und Standard Chartered (-1,36 Prozent auf 5,95 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 976 152 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 191,963 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

