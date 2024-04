Börse London: Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 verzeichnet am Mittwoch Kursgewinne.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,54 Prozent auf 7 862,37 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,529 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 820,36 Punkten, nach 7 820,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 798,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 862,75 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 727,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 446,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 879,51 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,82 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 044,98 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Anglo American (+ 3,82 Prozent auf 21,75 GBP), Rio Tinto (+ 3,14 Prozent auf 54,19 GBP), Fresnillo (+ 2,98 Prozent auf 6,02 GBP), Antofagasta (+ 2,67 Prozent auf 22,67 GBP) und Glencore (+ 2,50 Prozent auf 4,78 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen GSK (-1,55 Prozent auf 15,85 GBP), Melrose Industries (-0,92 Prozent auf 6,26 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,90 Prozent auf 17,70 GBP), Flutter Entertainment (-0,83 Prozent auf 148,75 GBP) und ConvaTec (-0,78 Prozent auf 2,81 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 27 051 964 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,486 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

