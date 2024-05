Börse New York: Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone

Der Dow Jones gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,88 Prozent schwächer bei 38 509,99 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,378 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,453 Prozent auf 39 028,99 Punkte an der Kurstafel, nach 38 852,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 38 413,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 38 716,28 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,33 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 29.04.2024, einen Wert von 38 386,09 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Wert von 38 996,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Stand von 33 093,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 0,57 Prozent auf 191,08 USD), Johnson Johnson (+ 0,42 Prozent auf 144,99 USD), Nike (+ 0,13 Prozent auf 92,12 USD), Walmart (+ 0,05 Prozent auf 65,07 USD) und Boeing (+ 0,03 Prozent auf 175,13 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-5,07 Prozent auf 478,14 USD), IBM (-1,79 Prozent auf 166,63 USD), Intel (-1,63 Prozent auf 30,56 USD), 3M (-1,30 Prozent auf 97,40 USD) und Home Depot (-1,13 Prozent auf 324,98 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 1 877 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,946 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,58 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

