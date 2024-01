Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich fester

Am Dienstag legte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,35 Prozent auf 38 467,31 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,477 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,568 Prozent auf 38 115,83 Punkte an der Kurstafel, nach 38 333,45 Punkten am Vortag.

Bei 38 497,39 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 257,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 37 689,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 32 928,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 717,09 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,99 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38 497,39 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit JPMorgan Chase (+ 2,05 Prozent auf 176,27 USD), Goldman Sachs (+ 1,66 Prozent auf 386,87 USD), American Express (+ 1,64 Prozent auf 204,15 USD), Honeywell (+ 1,40 Prozent auf 205,90 USD) und Visa (+ 1,28 Prozent auf 277,15 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-2,31 Prozent auf 200,44 USD), Intel (-2,10 Prozent auf 42,92 USD), Apple (-1,92 Prozent auf 188,04 USD), 3M (-0,65 Prozent auf 95,75 USD) und Walt Disney (-0,56 Prozent auf 96,94 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 219 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at