Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain

Am Mittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag klettert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,15 Prozent auf 23 460,04 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 23 420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 425,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23 369,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 483,72 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, mit 23 272,25 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 915,65 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2024, den Wert von 19 516,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,84 Prozent aufwärts. Bei 23 969,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin A (+ 3,61 Prozent auf 466,96 USD), Palantir (+ 2,31 Prozent auf 160,80 USD), QUALCOMM (+ 2,06 Prozent auf 159,64 USD), Arm (+ 1,73 Prozent auf 140,16 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,50 Prozent auf 165,81 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Keurig Dr Pepper (-4,45 Prozent auf 29,72 USD), eBay (-2,87 Prozent auf 95,72 USD), Charter A (-2,70 Prozent auf 266,05 USD), Adobe (-2,42 Prozent auf 354,42 USD) und Atlassian (-2,38 Prozent auf 164,65 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 581 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,736 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,78 Prozent.

Redaktion finanzen.at