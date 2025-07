Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus

Wenig Veränderung ist aktuell in New York zu beobachten.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 22 712,49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,219 Prozent stärker bei 22 735,26 Punkten in den Handel, nach 22 685,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 22 652,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22 745,89 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 21 761,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 17 090,40 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 08.07.2024, bei 20 439,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,28 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22 896,01 Punkten. 16 542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 6,40 Prozent auf 2,25 USD), Intel (+ 5,30 Prozent auf 23,17 USD), ON Semiconductor (+ 4,71 Prozent auf 57,18 USD), Diamondback Energy (+ 4,59 Prozent auf 144,25 USD) und Microchip Technology (+ 4,18 Prozent auf 74,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Datadog A (-4,13 Prozent auf 146,11 USD), Enphase Energy (-3,53 Prozent auf 40,96 USD), Axon Enterprise (-2,64 Prozent auf 780,95 USD), Constellation Energy (-2,07 Prozent auf 311,66 USD) und MercadoLibre (-2,01 Prozent auf 2 450,92 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 582 418 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,286 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie hat mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

