Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lukratives Merck-Investment?
|
25.11.2025 16:05:09
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: Wäre eine Anlage in Merck vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Merck-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 101,16 USD. Bei einem Merck-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,885 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 992,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 100,40 USD belief. Damit wäre die Investition 0,75 Prozent weniger wert.
Merck wurde am Markt mit 243,63 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
