Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Freitagshandels

So performte der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,55 Prozent schwächer bei 17 421,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,480 Prozent auf 17 432,87 Punkte an der Kurstafel, nach 17 516,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 17 395,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 514,76 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,100 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 26.12.2023, einen Stand von 16 878,46 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 14 109,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 051,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 5,28 Prozent auf 149,62 USD), MercadoLibre (+ 3,28 Prozent auf 1 795,80 USD), Comcast (+ 2,19 Prozent auf 46,26 USD), Charter A (+ 2,17 Prozent auf 377,07 USD) und PayPal (+ 1,76 Prozent auf 61,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-11,91 Prozent auf 43,65 USD), KLA-Tencor (-6,60 Prozent auf 599,37 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4,77 Prozent auf 56,50 USD), DexCom (-3,59 Prozent auf 121,96 USD) und Applied Materials (-3,32 Prozent auf 166,90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 050 529 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,781 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at