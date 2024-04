Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

In New York standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 17 713,66 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,087 Prozent schwächer bei 17 691,45 Punkten in den Handel, nach 17 706,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 660,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 817,73 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 808,25 Punkte. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 16.01.2024, bei 16 830,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Stand von 13 079,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ASML (+ 2,31 Prozent auf 976,92 USD), KLA-Tencor (+ 2,18 Prozent auf 693,31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,96 Prozent auf 163,46 USD), O Reilly Automotive (+ 1,89 Prozent auf 1 089,51 USD) und Applied Materials (+ 1,85 Prozent auf 209,48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Illumina (-2,86 Prozent auf 117,69 USD), Tesla (-2,71 Prozent auf 157,11 USD), Warner Bros Discovery (-2,63 Prozent auf 8,14 USD), Apple (-1,92 Prozent auf 169,38 USD) und Enphase Energy (-1,78 Prozent auf 110,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 838 806 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,954 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at